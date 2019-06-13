"Я завжди знав, що одного дня опинюсь в Реалі", – Азар прокоментував омріяний перехід

Бельгієць поділився емоціями від довгоочікуваного трансферу в мадридський гранд.

"Я був ще дитиною і грав з братом в саду, коли став фанатом Реала. Потім я вирушив до Франції, а потім в Англію, але носити цю футболку – велика честь для мене, я не можу дочекатися початку сезону.

Це правда, що я завжди мріяв про Реалі. Це було дійсно так. Я ніколи не сумнівався, що нарешті опинюся тут. Я завжди кажу, що хочу насолоджуватися грою, вигравати матчі. Коли граєш в Реалі, то хочеш виграти якомога більше трофеїв, щоб увійти в історію.

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Всі знають, що Зідан був моїм кумиром з дитинства. Те, що він тепер тренер Реала, було важливим фактором, але не тільки це. Я до цього хотів грати тут.

Я не думаю, що вже занадто пізно, мені 28 років, кращий момент для футболіста. У мене були різні етапи в моїй кар'єрі: Лілль, Челсі. Але я відчував, що прийшов час приєднатися до найкращого клубу в світі.

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Мені вдалося поговорити з Модрічем через Ковачіча. Я пожартував, коли попросив його віддати мені номер 10. Він відмовився, тому мені потрібно буде знайти інший номер. Але зараз номер для мене не важливий, важливо просто грати з цією емблемою.

Я постараюся бути частиною найкращої команди в світі, а не просто найкращим гравцем. Це інший рівень. У мене був великий успіх з Челсі, я хочу багато виграти і з Реалом. Просто бути тут – це новий виклик, але я до цього готовий", – цитує Азара офіційний сайт Реала.