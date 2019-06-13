Реал не буде утримувати Асенсіо від переходу в інший клуб

Мадридці змінили свою позицію щодо трансферу півзахисника Марко Асенсіо.

Іспанець може покинути Реал вже цього міжсезоння, інформує Cadena Ser.

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Керівництво "вершкових" більше не вважає Асенсіо недоторканним і готове розглянути гідні пропозиції за одного зі своїх талантів. Раніше в Реалі відмовлялися обговорювати трансфер, але нові зірки, які поповнили склад команди цього літа можуть закрити шлях до стартового складу для Марко.

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23-річний Асенсіо відзначився 1 голом і 5 асистами в Ла ЛІзі.