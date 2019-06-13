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Реал не буде утримувати Асенсіо від переходу в інший клуб

21:02 117 Читать на русском
Реал не буде утримувати Асенсіо від переходу в інший клуб
Марко Асенсіо / Reuters

Мадридці змінили свою позицію щодо трансферу півзахисника Марко Асенсіо.

Іспанець може покинути Реал вже цього міжсезоння, інформує Cadena Ser.

Реал назвав Наполі ціну за Хамеса – італійцям доведеться побити власний трансферний рекорд

Керівництво "вершкових" більше не вважає Асенсіо недоторканним і готове розглянути гідні пропозиції за одного зі своїх талантів. Раніше в Реалі відмовлялися обговорювати трансфер, але нові зірки, які поповнили склад команди цього літа можуть закрити шлях до стартового складу для Марко.

Реал вже побив власний рекорд витрат за одне трансферне вікно – попереду ще два з половиною місяця літа

23-річний Асенсіо відзначився 1 голом і 5 асистами в Ла ЛІзі.

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Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Марко Асенсіо Марко Асенсіо
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