Аллегрі заявив, що бере відпустку на один рік

Колишній тренер Ювентуса Массімілано Аллегрі вирішив відпочити від футболу.

Італієць повідомив, що відмовляється від тренерської діяльності на найближчий рік.

"Я збираюся взяти паузу на рік, щоб перезарядитися, знову взяти під контроль особисте життя, заново відчути після багатьох років любов моєї сім'ї, дітей та друзів.

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Останні 16 років я відчував себе наче в блендері. Доводиться забирати час, який зазвичай проводиш зі сім'єю і друзями. Я використаю цей рік, щоб підзарядитися перед наступним сезоном", – сказав Аллегрі в коментарі Football Italia.

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Нагадаємо, Макс покинув Ювентус минулого місяця після чергового чемпіонства у Серії А.