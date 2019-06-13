Наставник збірної Сербії Крстаїч звільнений після розгромної поразки від України

Младен Крстаїч більше не є головним тренером національної збірної Сербії.

Футбольний союз Сербії вирішив припинити співпрацю з головним тренером Младеном Крстаїчем, повідомляє офіційний сайт організації. Ім'я нового тренера наразі не оголошується.

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Балканська команда під керівництвом 45-річного тренера у відборі до Євро-2020 набрала 4 очки у 3-х стартових турах. 7 червня збірна Сербії поступилась Україні з рахунком 5:0.

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Нагадаємо, Крстаїч став асистентом Славолюба Мусліна у збірній Сербії навесні 2016 року, а восени 2017-го очолив балканську команду. Під його керівництвом Сербія пробилась до ліги В Ліги націй.