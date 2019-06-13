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Наставник збірної Сербії Крстаїч звільнений після розгромної поразки від України

19:36 489 Читать на русском
Наставник збірної Сербії Крстаїч звільнений після розгромної поразки від України
Младен Крстаїч / Соцмережі

Младен Крстаїч більше не є головним тренером національної збірної Сербії.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

Футбольний союз Сербії вирішив припинити співпрацю з головним тренером Младеном Крстаїчем, повідомляє офіційний сайт організації. Ім'я нового тренера наразі не оголошується.

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Балканська команда під керівництвом 45-річного тренера у відборі до Євро-2020 набрала 4 очки у 3-х стартових турах. 7 червня збірна Сербії поступилась Україні з рахунком 5:0.

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Нагадаємо, Крстаїч став асистентом Славолюба Мусліна у збірній Сербії навесні 2016 року, а восени 2017-го очолив балканську команду. Під його керівництвом Сербія пробилась до ліги В Ліги націй.

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Теги
Сербія Сербія Євро-2020 Младен Крстаїч Младен Крстаїч Україна - Сербія
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