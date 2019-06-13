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Перес прокоментував придбання Азара – президент Реала в захваті від новачка

21:28 45 Читать на русском
Перес прокоментував придбання Азара – президент Реала в захваті від новачка
Флорентіно Перес та Еден Азар / Marca

Флорентіно Перес виступив на офіційній презентації Едена Азара в Мадриді.

"Едене, батьки і брати Едена, ласкаво просимо на Бернабеу. Дорогі вболівальники, це особливий день для нашого клубу і тих, хто його любить. Реал придбав особливого гравця, і у нас неймовірні почуття.

Офіційна презентація Азара в статусі гравця Реала – LIVE

Ми Реал Мадрид, ми хочемо більше титулів, більше успіху, ми завжди будемо перемагати. Щоб робити це, нам потрібна видовищна команда і неймовірний тренер, який нас поведе.

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Ласкаво просимо, Еден Азар. Це твоя мрія, і вона стала реальністю. Тепер це твій дім", – цитує Переса офіційний твіттер Реала.

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Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар Флорентіно Перес
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