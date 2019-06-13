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Ювентус розпочав перемовини з Манчестер Юнайтед щодо Погба, – Di Marzio

12:44 765 Читать на русском
Ювентус розпочав перемовини з Манчестер Юнайтед щодо Погба, – Di Marzio
Поль Погба / Фото Reuters

Лідер Манчестер Юнайтед Поль Погба може повернутись в Серію А.

Боси Ювентуса серйозно налаштовані на підписанні Поля Погба, повідомляє Di Marzio.

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За інформацію авторитетного італійського видання, туринці вже розпочали перемовини з "червоними дияволами" щодо трансферу 26-річного хавбека.

Завадити переходу Поля до табору чинного чемпіона Італії може мадридський Реал, який також цікавиться послугами француза.

За минулий сезон АПЛ Погба провів 35 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та 9-ма асистами.

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Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Італія Поль Погба Поль Погба Ювентус Ювентус Трансфери Манчестер Юнайтед
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