Ювентус розпочав перемовини з Манчестер Юнайтед щодо Погба, – Di Marzio

Лідер Манчестер Юнайтед Поль Погба може повернутись в Серію А.

Боси Ювентуса серйозно налаштовані на підписанні Поля Погба, повідомляє Di Marzio.

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За інформацію авторитетного італійського видання, туринці вже розпочали перемовини з "червоними дияволами" щодо трансферу 26-річного хавбека.

Завадити переходу Поля до табору чинного чемпіона Італії може мадридський Реал, який також цікавиться послугами француза.

За минулий сезон АПЛ Погба провів 35 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та 9-ма асистами.

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