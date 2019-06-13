Бондаренко може перейти у Віторію Гімараєш, звідки прийшов Каштру

Захисник Шахтаря Валерій Бондаренко може стати гравцем Віторії Гімараєш.

Валерій Бондаренко може стати частиною угоди щодо головного тренера Луїша Каштру та перейти у Віторію Гімараєш, повідомляє Guimaraesdigital. Чи це оренда або повноцінний трансфер – невідомо.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

Луїш Каштру очолив Шахтар після переходу Паулу Фонсеки у Рому. Що цікаво, один наставник вже змінював іншого у Порту в сезоні 2013/14.

Також була інформація, що Шахтар не буде штрафувати Віторію за недостатню кількість ігрового часу для бразильського захисника Додо.

"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приречений