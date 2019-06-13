Маліновський зацікавив два клуби Серії А – українець відхилив останню пропозицію Генка

Хавбек Генка Руслан Маліновський відмовився продовжувати контракт із клубом.

Руслан Маліновський у середу, 12 червня, прибув у Бельгію. За інформацією hln.be, українець відхилив останню пропозицію Генка продовжити контракт.

Маліновський та Яремчук додали в ціні у порівнянні з минулим сезоном

Але хавбек хоче зберегти хороші стосунки з клубом, тому сторони дійшли до компромісу, що "сині" не розглядатимуть пропозицій менших, ніж 10 млн євро.

Також повідомляється, що свої пропозиції готують Сампдорія та Аталанта, а сам гравець налаштований переїхати в Італію.

Генк за підсумками сезону 2018/19 вперше за 8 років став чемпіоном Бельгії, а Маліновський забив 16 голів та віддав 16 асистів.