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Маліновський зацікавив два клуби Серії А – українець відхилив останню пропозицію Генка

10:34 1711 Читать на русском
Маліновський зацікавив два клуби Серії А – українець відхилив останню пропозицію Генка
Руслан Маліновський / Генк

Хавбек Генка Руслан Маліновський відмовився продовжувати контракт із клубом.

Руслан Маліновський у середу, 12 червня, прибув у Бельгію. За інформацією hln.be, українець відхилив останню пропозицію Генка продовжити контракт.

Маліновський та Яремчук додали в ціні у порівнянні з минулим сезоном

Але хавбек хоче зберегти хороші стосунки з клубом, тому сторони дійшли до компромісу, що "сині" не розглядатимуть пропозицій менших, ніж 10 млн євро.

Також повідомляється, що свої пропозиції готують Сампдорія та Аталанта, а сам гравець налаштований переїхати в Італію.

Генк за підсумками сезону 2018/19 вперше за 8 років став чемпіоном Бельгії, а Маліновський забив 16 голів та віддав 16 асистів.

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