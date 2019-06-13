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Телеканали "Футбол 1/2" запропонували УПЛ 450 мільйонів гривень за телеправа на 3 роки

21:15 143 Читать на русском
Телеканали "Футбол 1/2" запропонували УПЛ 450 мільйонів гривень за телеправа на 3 роки
Олександр Денисов

Телеканали "Футбол 1/2" готові платити за показ усіх матчів УПЛ 5,6 мільйонів євро за сезон.

На засіданні УПЛ телеканали "Футбол 1/2" озвучили цифру у 450 мільйонів гривень за телеправа на 3 сезони Прем'єр-ліги, що складає близько 5,6 мільйонів доларів за сезон.

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Телетранслятор готовий був показувати усі матчі УПЛ. Цю пропозицію не підтримали Динамо, Зоря і СК Дніпро-1. Пізніше свій голос відкликав представник Десни, повідомляє Tribuna.com.

Нагадаємо, телеканали "Футбол 1/2" – єдині взяли участь в тендері УПЛ, але спочатку вони планували викупити лише два з трьох основних пакетів на показ матчів. Медіагрупа "1+1" в тендері участі не брала.

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