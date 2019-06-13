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Україна U-20 – Південна Корея U-20: фінал чемпіонату світу розсудить Ельфатх

17:14 7942 Читать на русском
Україна U-20 – Південна Корея U-20: фінал чемпіонату світу розсудить Ельфатх
Ісмаїл Ельфатх / ussoccer.com

ФІФА призначила арбітрів на фінальний поєдинок юнацького чемпіонату світу між Україною та Південною Кореєю.

 

Фінальний поєдинок чемпіонату світу-2019 U-20 Україна – Південна Корея судитиме бригада арбітрів зі США на чолі з 37-річним Ісмаїлом Ельфатхом.

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На лініях йому допомагатимуть Кайл Аткінс та Корі Паркер. У ролі четвертого арбітра виступить Абделькадер Зітуні з Таїті, повідомляє офіційний сайт УАФ.

До слова, вирішальний матч чемпіонату світу-2019 U-20, де юнацька збірна України гратиме проти однолітків з Південної Кореї, відбудеться у суботу, 15-го червня, початок матчу – о 19:00.

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Україна U-20 - Південна Корея U-20 Збірна України Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Чемпіонат світу U-20
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