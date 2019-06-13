УЄФА відкрив справу проти України за мотивами розгрому сербів

Україна може бути покарана за порушення на матчі кваліфікації до Євро-2020 проти Сербії.

УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти України після поєдинку кваліфікації до Євро 2020 проти збірної Сербії, який відбувався 7-го червня на Арені Львів.

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Україна звинувачується у використанні піротехніки, метанні предметів на поле, блокуванні сходів та використанні лазерних указок, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Зазначимо, що політичних обвинувачень проти України не висунено. Справу розглянуть 18 червня.

Нагадаємо, збірна України переграла у Львові національну команду Сербії у поєдинку кваліфікації до Євро-2020 з рахунком 5:0.

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