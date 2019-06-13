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УЄФА відкрив справу проти України за мотивами розгрому сербів

18:43 13555 Читать на русском
УЄФА відкрив справу проти України за мотивами розгрому сербів
Збірна України / EFE

Україна може бути покарана за порушення на матчі кваліфікації до Євро-2020 проти Сербії.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти України після поєдинку кваліфікації до Євро 2020 проти збірної Сербії, який відбувався 7-го червня на Арені Львів.

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Україна звинувачується у використанні піротехніки, метанні предметів на поле, блокуванні сходів та використанні лазерних указок, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Зазначимо, що політичних обвинувачень проти України не висунено. Справу розглянуть 18 червня.

Нагадаємо, збірна України переграла у Львові національну команду Сербії у поєдинку кваліфікації до Євро-2020 з рахунком 5:0.

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Теги
УЄФА Україна Україна Збірна України Євро-2020 Україна - Сербія
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