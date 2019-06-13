Шахтар – Динамо: матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня в Одесі

Київське Динамо та донецький Шахтар вп'яте поспіль зіграють матч за Суперкубок України в Одесі.

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що поєдинок за Суперкубок України-2019 відбудеться в Одесі на стадіоні Чорноморець 28 липня.

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ЦС Чорноморець вп'яте поспіль прийме цей поєдинок, починаючи з 2015 року. За цей час і кияни, і "гірники" встигли двічі здобути трофей.

Нагадаємо, Динамо та Шахтар зустрінуться у 3 турі УПЛ у Києві на НСК Олімпійський.

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