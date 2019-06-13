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Азар успішно пройшов медогляд перед офіційною презентацією в Реалі

18:30 212 Читать на русском
Азар успішно пройшов медогляд перед офіційною презентацією в Реалі
Еден Азар / Bleacher Report

Вінгер Еден Азар готується до своєї першої появи у формі "королівського клубу".

Бельгієць прибув до Мадрида і успішно пройшов медогляд перед своєю презентацією, інформує AS.

Реал презентував Йовіча перед уболівальниками на Сантьяго Бернабеу

Обстеження відбулося в мадридському госпіталі Sanitas La Moraleja University. Презентація 28-річного хавбека в якості гравця Реала запланована сьогодні на Сантьяго Бернабеу. Початок – о 20:00 за київським часом.

Реал вже побив власний рекорд витрат за одне трансферне вікно – попереду ще два з половиною місяця літа

Реал оформив трансфер бельгійця минулого тижня. Ціна екс-гравця Челсі склала 130 мільйонів фунтів разом з бонусами.

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Іспанія Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Трансфери Реал Мадрид
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