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Зозуля з Альбасете у першому матчі півфіналу плей-офф за вихід у Ла Лігу поступився Мальорці

13 червня 23:52 432 Читать на русском
Зозуля з Альбасете у першому матчі півфіналу плей-офф за вихід у Ла Лігу поступився Мальорці
Зозуля у матчі проти Мальорки

Відбувся перший півфінальний матч плей-офф за вихід у іспанську Ла Лігу між Альбасете та Мальоркою.

Сегунда, підвищення у класі, 1/2 фіналу

Мальорка – Альбасете – 2:0

Гол: Суарес, 23, Родрігес, 89

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У першому поєдинку півфіналу плей-офф за вихід у найвищий іспанський дивізіон Мальорка приймала Альбасете. Український нападник Роман Зозуля вийшов у стартовому складі команди гостей.

Господарі володіли ініціативою, яка у середині першого тайму призвела до голу, а наприкінці гри Мальорка подвоїла свою перевагу. Зауважимо, що українець лише одного разу завдав удар по воротам суперника, але не влучив у площину. У підсумку – перемога Мальорки з мінімальним рахунком. Матч відповідь відбудеться у неділю, 16-го червня.

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Теги
Іспанія Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Мальорка Мальорка Сегунда Альбасете Альбасете
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