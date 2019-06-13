Зозуля з Альбасете у першому матчі півфіналу плей-офф за вихід у Ла Лігу поступився Мальорці

Відбувся перший півфінальний матч плей-офф за вихід у іспанську Ла Лігу між Альбасете та Мальоркою.

Сегунда, підвищення у класі, 1/2 фіналу

Мальорка – Альбасете – 2:0

Гол: Суарес, 23, Родрігес, 89

Бланко Лещук не допоміг Малазі в першому півфіналі плей-офф за путівку в Прімеру з Депортіво

У першому поєдинку півфіналу плей-офф за вихід у найвищий іспанський дивізіон Мальорка приймала Альбасете. Український нападник Роман Зозуля вийшов у стартовому складі команди гостей.

Господарі володіли ініціативою, яка у середині першого тайму призвела до голу, а наприкінці гри Мальорка подвоїла свою перевагу. Зауважимо, що українець лише одного разу завдав удар по воротам суперника, але не влучив у площину. У підсумку – перемога Мальорки з мінімальним рахунком. Матч відповідь відбудеться у неділю, 16-го червня.