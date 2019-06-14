Главные новости футбола 13 июня: УЕФА открыл дело против Украины, Реал представил Азара

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 июня.

Украина

УЕФА открыл дело против Украины по мотивам разгрома сербов. Исмаил Эльфатх рассудит финал чемпионата мира между Украиной U-20 и их ровесниками из Южной Кореи.

Стали известны дата и место проведения матча за Суперкубок между Шахтером и Динамо. Между тем телеканалы "Футбол 1/2" предложили УПЛ 450 миллионов гривен за телеправа на 3 года.

Ринат Ахметов назвал сумму, за которую Шахтер отпустил Фонсеку в Рому. Валерий Бондаренко может перейти в Виторию Гимараеш, откуда пришел Каштру.

Презентация Эдена Азара

Сначала новичок мадридцев успешно прошел медосмотр перед официальной презентацией. Затем Эден Азар был представлен в футболке Реала – больше фанов на Бернабеу собрал только Роналду.

Флорентино Перес прокомментировал приобретение бельгийца. Сам новичок тоже поделился мыслями относительно желаемого перехода в Реал.

На фоне этого трансфера Реал назвал Наполи цену за Хамеса, а также не будет удерживать Асенсио от перехода в другой клуб.

Другие топ-события

Роман Зозуля с Альбасете в первом матче полуфинала плей-офф за выход в Ла Лигу уступил Мальорке. Между тем Руслан Малиновский заинтересовал два клуба Серии А – украинец отклонил последнее предложение Генка.

Наставник сборной Сербии Младен Крстаич уволен после разгромного поражения от Украины. Зато Челси рассматривает Рангника на пост главного тренера – специалист мечтает поработать в АПЛ.

Массимилиано Аллегри заявил, что берет отпуск на один год. А туринский Ювентус начал переговоры с Манчестер Юнайтед относительно Поля Погба.