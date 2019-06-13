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Челсі розглядає Рангніка на посаду головного тренера – фахівець мріє попрацювати в АПЛ

12:18 1164 Читать на русском
Челсі розглядає Рангніка на посаду головного тренера – фахівець мріє попрацювати в АПЛ
Ральф Рангнік / Фото РБ Лейпциг

Колишній тренер РБ Лейпциг Ральф Рангнік може здійснити свою давню мрію.

Керівництво Челсі має намір запросити Ральфа Рангніка в тренерське крісло лондонського клубу, повідомляє Bild.

Бенітес розпочав перемовини з Челсі

Разом із німецьким фахівцем в шорт-листі "синіх" перебувають Френк Лемпард та Рафаель Бенітес.

З першого липня Рангнік працюватиме директором із стратегічного розвитку клубів Ред Булл в Нью-Йорку, Бразилії та Лейпцигу. Сам 60-річний фахівець неодноразово заявляв, що хотів би спробувати свої сили в АПЛ.

За підсумками минулого сезону РБ Лейпциг посів третю сходинку турнірної таблиці Бундесліги.

"Прозріння імені Динамо Лобановського, футбол для "PlayStation" та уроки Саккі": тренерські принципи Ральфа Рангніка

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Теги
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