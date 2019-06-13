Ахметов назвав суму, за яку Шахтар відпустив Фонсеку в Рому

Президент Шахтаря Рінат Ахметов розповів, скільки клуб отримав за Паулу Фонсеку.

"Ми розлучилися з Фонсекою по-хорошому, друзями. Бажаємо йому удачі, сподіваюся, він завжди буде переживати за нашу команду. Ми завжди заробляємо. Щодо Фонсеки домовилися на 1,5 мільйона євро, тому що Рома не готова була платити 5, які були прописані у нього в контракті.

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Головне, що наш вибір поважають. Три роки тому, коли приходив Паулу, йшов Луческу, всі говорили, що тепер буде з клубом. І як погано почав Фонсека. Ми програли Суперкубок Динамо, вилетіли з кваліфікації ЛЧ.

Багато говорили, що це помилка, потрібно розлучатися. Але я вірив Паулу, потрібно було проявити терпіння. І в підсумку він віддячив нас яскравою, красивою грою і трофеями. Він залишив про себе добрі спогади в Шахтарі", – цитує Ахметова офіційний сайт "гірників".

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