Реал назвав Наполі ціну за Хамеса – італійцям доведеться побити власний трансферний рекорд

Мадридці готові відпустити хавбека Хамеса Родрігеса вже цього міжсезоння.

Королівський клуб просить за колумбійця 42 мільйони євро, інформує Corriere dello Sport.

Наполі готовий запропонувати Хамесу довгостроковий контракт – Роналду кликав його у Ювентус

Саме така сума була прописана для Баварії, яка могла викупити Хамеса після двох років оренди. Втім, мюнхенці відмовилися від трансферу, і головним претендентом на півзахисника став Наполі. Італійцям доведеться побити власний трансферний рекорд, якщо вони погодяться задовольнити фінансові апетити Реала.

Реал вже побив власний рекорд витрат за одне трансферне вікно – попереду ще два з половиною місяця літа

"Партенопейці" вже запропонували Хамесу п'ятирічний контракт із зарплатою 6,5 мільйона євро на рік. Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс провів першу стадію переговорів зі своїм колегою з Реала Флорентіно Пересом.