toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20

Реал назвав Наполі ціну за Хамеса – італійцям доведеться побити власний трансферний рекорд

20:10 298 Читать на русском
Реал назвав Наполі ціну за Хамеса – італійцям доведеться побити власний трансферний рекорд
Хамес Родрігес / Reuters

Мадридці готові відпустити хавбека Хамеса Родрігеса вже цього міжсезоння.

Королівський клуб просить за колумбійця 42 мільйони євро, інформує Corriere dello Sport.

Наполі готовий запропонувати Хамесу довгостроковий контракт – Роналду кликав його у Ювентус

Саме така сума була прописана для Баварії, яка могла викупити Хамеса після двох років оренди. Втім, мюнхенці відмовилися від трансферу, і головним претендентом на півзахисника став Наполі. Італійцям доведеться побити власний трансферний рекорд, якщо вони погодяться задовольнити фінансові апетити Реала.

Реал вже побив власний рекорд витрат за одне трансферне вікно – попереду ще два з половиною місяця літа

"Партенопейці" вже запропонували Хамесу п'ятирічний контракт із зарплатою 6,5 мільйона євро на рік. Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс провів першу стадію переговорів зі своїм колегою з Реала Флорентіно Пересом.

blog_ava
Ахметов назвав суму, за яку Шахтар відпустив Фонсеку в Рому
09:40
6607
Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Хамес Родрігес Хамес Родрігес Наполі Наполі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
49
хв
Італія U-20
21:30
Еквадор U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук