Україна

Динамо відпустило легіонера до рідного клубу. Ворскла може підписати екс-хавбека збірної Франції. Перлина Шахтаря міг опинитись в Динамо – фаворит Пушіча розповів, чому відмовив киянам.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський забив розкішний гол колишній команді, але Аталанта розгромила Дженоа. Бенфіка в більшості ледве врятувалася від поразки, а Анатолій Трубін пропустив два голи.

"Якби Реал вийшов без воротаря, ніхто б і не помітив": Лунін, Циганков та Довбик почули вердикт за матч лідерів Ла Ліги. Андрій прокоментував розгромну перемогу в українському дербі. Лунін потрапив до заявки Реала на матч Ліги чемпіонів.

Світ

Кот-д'Івуар дотиснув Нігерію та виграв домашній КАН – фантастичний протеже Де Дзербі перетворив Аллє і Кессьє в героїв. Неймар може сенсаційно повернутись у колишній клуб.

Беллінгем пропустить початок плей-офф Ліги чемпіонів – у Реала кадрова катастрофа. Барселона вп'яте поспіль не змогла перемогти Гранаду. Севілья втримала перемогу над Атлетіко.

Арсенал забив 6 у лондонському дербі – Сака, Райс, Едегор і обидва центрбеки шаленіли результативними діями в матчі АПЛ. МЮ вирвав перемогу над Астон Віллою та повернувся в боротьбу за ЛЧ.