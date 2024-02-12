Бенфіка розписала нічию з Віторією Гімараєш в рамках 21 туру чемпіонату Португалії. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Португалія, 21 тур

Віторія Гімараєш – Бенфіка – 2:2

Голи: Тьягу Сілва, 35 (п), Андре Сілва, 61 – Рафа Сілва, 40, Кабрал, 90

Вилучення: Боревковіч, 64 (Віторія)

Обидва лідери першості в цьому турі грали проти команд із єврокубкової зони. Спортінг познущався з Браги 5:0, а от у Бенфіки виникли проблеми. Стан поля допоміг господарям, які не дуже старалися грати у комбінаційний футбол.

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Боротьба за м'яч у багнюці завершилася пенальті в ворота Трубіна. Тьягу Сілва пробив наскільки класно, що українець просто не мав шансів врятувати. Бенфіка відігралася до перерви, але в другому таймі оборона знову провалилася. Андре з кількох метрів розстріляв Трубіна. Через кілька хвилин Віторія залишилася в меншості, чим "орли" змогли скористатися лише на останній хвилині. Артур Кабрал забив у четвертому матчі поспіль.

Нічия дозволила Бенфіці зрівнятися за очками зі Спортінгом, але він ще має матч у запасі.