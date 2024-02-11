Голкіпер "вершкових" Андрій Лунін поділився емоціями від матчу 24-го туру Ла Ліги між Реалом та Жироною (4:0).

"Ми домінували всю гру. Результат говорить сам за себе. Ми повинні продовжувати у такому ж дусі.

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Жирона провела вражаючий сезон, проти них завжди важко. У цій дуелі гра склалась на нашу користь, але каталонці дуже добре грали до цього моменту сезону.

Останні хвилини минулого матчу проти Атлетіко, де Реал втратив перемогу, вплинули на нашу сьогоднішню гру. Команда проаналізувала все, ми були сильнішими.

Я почуваюся добре, працюю, роблю кроки вперед і насолоджуюся Мадридом, стадіоном, усім", – цитує Луніна DefensaCentral.

Нагадаємо, всі троє українців вийшли у старті, але до кінця матчу дограв лише голкіпер Реала – Довбик і Циганков були замінені на 70-й хвилині. Після 24-х турів команда Луніна випереджає Жирону вже на 5 очок.

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