Астон Вілла вдома поступилася Манчестер Юнайтед (1:2) у матчі 24 туру АПЛ. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

МЮ та Астон Вілла в цьому сезоні справляють різне враження. "Дияволи" розчаровують нестабільністю, а "віллани" перевершують очікування в плані результатів. Але очний матч на полі Вілли вибився із загального тренду.

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Манчестер Юнайтед на старті зустрічі виконав кілька гострих стандартів і конвертував ці моменти в гол. Магуайр виграв повітря після подачі кутового та скинув на Хьойлунда, а той спокійно розібрався з голкіпером.

На іншому кінці поля Онана змушував суперників рахуватися з собою. Камерунець провів потужний матч, потягнувши складні удари Макгінна та Воткінса. Найефектнішим був сейв на початку другого тайму, коли воротар МЮ парирував удар Воткінса впритул. А ще Онана 4 рази успішно зіграв на виходах.

Астон Вілла взяла м'яч під контроль і змушувала оборону Юнайтед помилятися. Моменти виникали – все впиралося в Онана. Господарі досягли свого також після кутового. Першу хвилю Онана відбив, але другий темп атаки завершився голом – Дуглас Луїс скористався прострілом Бейлі.

Кінцівка матчу вийшла дуже ефектною. Обидві команди хотіли перемогти та активно йшли вперед. Кращу реалізацію показав МЮ. Мактомінай з'явився з лави запасних і потужним ударом головою замкнув подачу Далота. Скот вже вдруге за лютий вирвав перемогу для Юнайтед.

МЮ обіграв прямого конкурента та повернувся у боротьбу за Лігу чемпіонів. "Дияволи" скоротили відставання від Астон Вілли до 5 очок, перебуваючи на шостому місці.