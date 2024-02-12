КАН-2023, фінал

Нігерія – Кот-д'Івуар – 1:2

Голи: Троост-Еконг, 38 – Кессьє, 62, Аллє, 81

Кот-д'Івуар був за крок від того, щоб з ганьбою завершити домашній КАН після групового етапу. Лише завдяки підхожим результатам в матчах конкурентів "слони" проповзли у плей-офф з третього місця. Ще до того везіння Кот-д'Івуар звільнив головного тренера. На шляху до фіналу удача не раз заступалася за господарів турніру – команда рятувалася на останніх хвилинах і з Сенегалом, і з Малі.

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Нігерія справляла зовсім інше враження на турнірі. У "суперорлів" є багато футболістів з європейських топ-чемпіонатів на чолі з Осімхеном, однак на перший план виходив високий рівень організованості. Жозе Песейру поставив Нігерії надійну оборону, яка до сьогодні пропустила лише один гол без врахування пенальті. Команда була сильнішою за кожного суперника, і тільки проти ПАР виникли проблеми.

З такими очікуваннями легко було зловити здивування від фіналу. Кот-д'Івуар захопив ініціативу та розносив Нігерію по грі. Найкращим на полі виглядав Адінгра. Вінгер Брайтона сміливо йшов у дриблінг і створював моменти. Він вивів на удар Аллє та пробив сам з хорошої позиції. Схоже, що господарі отримали сильний заряд впевненості від трибун.

Nigeria 1-2 Ivory Coast



From the brink of group-stage elimination to AFCON glory, Ivory Coast have done it!



They become the first hosts to win the competition since Egypt in 2006. #AFCONFinal pic.twitter.com/RqKl2tsocf — Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 11, 2024

Нігерійці сиділи в обороні (до того ж – не дуже надійно) й за весь перший тайм лічені рази перейшли центр поля. 9:1 за ударами до перерви. Осімхен безуспішно намагався зачепитися за м'яч. Але перший же удар "суперорли" перетворили в гол. Троост-Еконг виграв повітря після подачі кутового та відкрив рахунок. Камери вихопили сумного Дрогба.

У другому таймі історія продовжилася. Нігерія захищалася, сідаючи епізодами всім складом у власний штрафний майданчик. Тим часом Адінгра вів гру івуарійців і створював супершанси для партнерів. Саймон нарешті досяг свого з допомогою стандарту – Кессьє замкнув його подачу з кутового. Нігерія загубила ексгравця Барселони на дальній стійці.

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Simon Adingra v Nigeria:



59 touches

️ 2 assists

6 key passes

5/9 successful dribbles

9/17 ground duels won

8.6 Sofascore Rating



Côte d'Ivoire's 22-year-old winger is our #AFCONFinal Player of the Match! #AFCON2023 #NGRCIV pic.twitter.com/ONVTkqNvu6 — Sofascore (@SofascoreINT) February 11, 2024

Тиск від "слонів" посилювався, а Осімхен лише нервував. Зрештою івуарійці забили переможний гол. Створив його все той же Адінгра. Підопічний Де Дзербі накрутив опонента на фланзі та прострілив у воротарський майданчик, а Аллє в дотик переправив м'яч у сітку. Фантастичний матч від вінгера Брайтона: два асисти, шість створених моментів, висока успішність дриблінгу та точність кросів.

Дивовижний успіх Кот-д'Івуару. Груповий етап завершився з 0:4 від Екваторіальної Гвінеї та звільненням тренера. Далі були порятунки "слонів" проти Сенегалу та Малі. Чим ближче до фіналу, тим впевненіше грала команда. У підсумку – абсолютно заслужена перемога в матчі за титул. Кот-д'Івуар став першим з 2006 року господарем КАН, який виграв турнір.

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