Кот-д'Івуар дотиснув Нігерію та виграв домашній КАН – фантастичний протеже Де Дзербі перетворив Аллє і Кессьє в героїв
Нігерія програла Кот-д'Івуару (1:2) у фіналі Кубка африканських націй. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
КАН-2023, фінал
Нігерія – Кот-д'Івуар – 1:2
Голи: Троост-Еконг, 38 – Кессьє, 62, Аллє, 81
Кот-д'Івуар був за крок від того, щоб з ганьбою завершити домашній КАН після групового етапу. Лише завдяки підхожим результатам в матчах конкурентів "слони" проповзли у плей-офф з третього місця. Ще до того везіння Кот-д'Івуар звільнив головного тренера. На шляху до фіналу удача не раз заступалася за господарів турніру – команда рятувалася на останніх хвилинах і з Сенегалом, і з Малі.
ПАР у серії пенальті виграла третє місце на Кубку Африки – суперник Шахтаря підвів ДР Конго, кіпер став героєм
Нігерія справляла зовсім інше враження на турнірі. У "суперорлів" є багато футболістів з європейських топ-чемпіонатів на чолі з Осімхеном, однак на перший план виходив високий рівень організованості. Жозе Песейру поставив Нігерії надійну оборону, яка до сьогодні пропустила лише один гол без врахування пенальті. Команда була сильнішою за кожного суперника, і тільки проти ПАР виникли проблеми.
З такими очікуваннями легко було зловити здивування від фіналу. Кот-д'Івуар захопив ініціативу та розносив Нігерію по грі. Найкращим на полі виглядав Адінгра. Вінгер Брайтона сміливо йшов у дриблінг і створював моменти. Він вивів на удар Аллє та пробив сам з хорошої позиції. Схоже, що господарі отримали сильний заряд впевненості від трибун.
Нігерійці сиділи в обороні (до того ж – не дуже надійно) й за весь перший тайм лічені рази перейшли центр поля. 9:1 за ударами до перерви. Осімхен безуспішно намагався зачепитися за м'яч. Але перший же удар "суперорли" перетворили в гол. Троост-Еконг виграв повітря після подачі кутового та відкрив рахунок. Камери вихопили сумного Дрогба.
У другому таймі історія продовжилася. Нігерія захищалася, сідаючи епізодами всім складом у власний штрафний майданчик. Тим часом Адінгра вів гру івуарійців і створював супершанси для партнерів. Саймон нарешті досяг свого з допомогою стандарту – Кессьє замкнув його подачу з кутового. Нігерія загубила ексгравця Барселони на дальній стійці.
Тиск від "слонів" посилювався, а Осімхен лише нервував. Зрештою івуарійці забили переможний гол. Створив його все той же Адінгра. Підопічний Де Дзербі накрутив опонента на фланзі та прострілив у воротарський майданчик, а Аллє в дотик переправив м'яч у сітку. Фантастичний матч від вінгера Брайтона: два асисти, шість створених моментів, висока успішність дриблінгу та точність кросів.
Дивовижний успіх Кот-д'Івуару. Груповий етап завершився з 0:4 від Екваторіальної Гвінеї та звільненням тренера. Далі були порятунки "слонів" проти Сенегалу та Малі. Чим ближче до фіналу, тим впевненіше грала команда. У підсумку – абсолютно заслужена перемога в матчі за титул. Кот-д'Івуар став першим з 2006 року господарем КАН, який виграв турнір.
"Ти не допоможеш собі, якщо впадеш у депресію": наступник Холанда, екс-партнер Ярмоленка здолав хворобу і б’є рекорди ЛЧ