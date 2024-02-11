"Це був матч Зірки (Віктор з Кропивницька, – прим.), яка грала у Першій лізі. У перерві проводили конкурс, коли потрібно було обводити фішки з м'ячем. Дідусь відвів мене, щоб я взяв в ньому участь.

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Потім мене запросили у дитячу футбольну школу Лідер. З часом, в 9-10 років, перейшов у Зірку, де грав за старший, 2005-й, рік. Працював з тренером Вадимом Даренком, який колись тренував Андрія Русола.

Грав за Зірку U-14 в ДЮФЛ. Потрапив у Дніпро на перегляд – це взагалі був мій перший перегляд. А тоді опинився в академії Шахтаря – відразу захотів там залишитися. Кликали в Динамо, але я сказав, що хочу в Шахтар. З дитинства вболіваю за команду і мріяв туди потрапити.

Мій тато – вболівальник Шахтаря. А дідусь вболіває за Динамо, але коли я граю, то за "гірників", – сказав Цуканов у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, нещодавно 18-річний хавбек підписав з Шахтарем контракт терміном на 5 років. Маріно Пушіч взяв гравця на збори з першою командою (де той вже встиг забити 3 голи) і включив у заявку на Лігу Європи.

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