Олександр Зінченко через травму пропускав лондонське протистояння Прем'єр-ліги і навіть не потрапив до заявки. Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Арсенал на "Футбол 24", стартував о 16:00. Ківйор уже на старті привіз невдалим прийомом. Не дарма перед тим інші захисники так стабільно уникали пасів на конкурента Зіни у білдапі. Польський центрбек, який вимушено грає на лівому фланзі оборони, все ж виправився, нав'язав боротьбу і не дозволив довести справу до удару.

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Дуже нервують "каноніри". Мартінеллі зміщується в серединку поля і привозить ситуацію на свої ворота, але Вест Хем стабільно пробачає. Троссар двічі поспіль марнує нагоди – який же крутий сейв Ареоля. Це той же Мартінеллі перевантажив правий фланг, змістившись до Саки під забігання. Був би шедевр, якби не колишній конкурент Луніна по Реалу. Вайт мінімально завадив Ареоля вийти на подачу кутового від Райса, а Саліба перевисів усіх у повітрі. Ну, як ще мав би відкрити рахунок Арсенал, дійсно.

Уже й Сака головою з подачі Ківйора розстрілює. Повз ворота, але як же неймовірно возять ВХЮ, навіть там, де команди Мойєса традиційно сильні. Троссар закинув блискучий пас зі своєї половини на Саку, і той змусив Ареоля на собі сфолити. Жовта голкіпера, сам постраждалий реалізовує пенальті, доводячи до цілком заслужених 0:2. Райс подав ще один стандарт, уже зі штрафного. Черга іншого центрального захисника забивати. Бен Джонсон забув, що таке офсайд, і дозволив Габріелу легально відзначитися. Троссар обігрався з Едегором і прошив Ареоля.

Натовпи фанатів Вест Хема рванули додому. За дотиками у чужому штрафному повний розгром 0:25. За очікуваними голами, реальним рахунком і грою – все те саме. Габріел і Саліба вже наколотили 11 голів з початку минулого сезону. Цікаво, що перед першим взяттям воріт до Райса підбіг Седрік. Схоже, передавав вказівки від Ніколя Жовера, тренера стандартів.

Другий тайм також не приніс сюрпризів. Едегор спокійно покотив, Сака відкрився між лініями, зробив безліч дотиків у штрафному і пробив – Ареоля вже навіть не ворушиться. Вайт віддав назад так дивно, що Едегор і Троссар не домовилися, хто піде на м'яч, але Райс здалеку розрядив гарматку – 1+2 у Деклана, який не святкує гол у ворота своєї колишньої команди. Арсенал набирає 52 очки і поступається віце-лідеру Ман Сіті лише за кількістю забитих м'ячів. Попереду Ліверпуль, в якого 54 бали. Вест Хем опускається на 8 рядок з доробком у 36 пунктів.

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