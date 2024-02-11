Неймар сидить на розкішній зарплаті у Аль-Хілялі, але не забуває про рідне коріння.

Найдорожчий футболіст світу відвідав матч рідного Сантоса проти Корінтіанс. Минулого літа Неймар перебрався з ПСЖ в Аль-Хіляль, отримавши космічну зарплатню. Втім, 32-річний бразилець зазнав важкої травми і вибув приблизно до липня-серпня.

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Під час візиту Неймара президента Сантоса Марсело Тейшейру почали розпитувати про шанси повернути суперзірку додому. Нападник з дитинства перебував у структурі "риб", а влітку 2013-го його продали до Барселони.

"Розмова з Неймаром була короткою, але саме такі розмови мають найкращий ефект. Ні-ні, ще зарано підписувати з ним попередній контракт. Йому ще треба відновитись якнайкраще. Щоб грати тут, він має добре відновитись. Він продовжить отримувати новий досвід там, а потім приїде", – цитує Тейшейру Goal.

Нагадаємо, контракт Неймара з Аль-Хілялем розрахований до літа 2025 року з можливістю продовження ще на один.

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