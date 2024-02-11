Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти проти РБ Лейпциг у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

Лунін потрапив до списку 23-х гравців у заявці Реала на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг, повідомляє офіційний твіттер мадридців. Відзначимо, що через травми не потрапили до складу Джуд Беллінгем та Антоніо Рюдігер. Таким чином, "вершкові" залишились без головної зірки, але все ж матимуть номінального центрбека – Начо відновився від пошкодження.

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Голкіпери: Лунін, Кепа, Фран Гонсалес.

Захисники: Карвахаль, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсія, Менді, Каррільйо, Рамон.

Півзахисники: Кроос, Модріч, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Гюлер, Себальйос, Начо Мартін, Ніко Пас.

Нападники: Вінісіус, Родріго, Хоселу, Браїм Діас.

Додамо, що перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг – Реал відбудеться вже 13 лютого, початок о 22:00. Матч-відповідь запланований на 6 березня.

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