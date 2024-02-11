Динамо на офіційному сайті повідомило про перехід Решата Рамадані до Шкендії на правах оренди.

Гол Ваната і поперечина Волошина у відеоогляді спарингу зі Шкендією – 1:1

Зазначається, що македонець повернеться до рідного клубу на решту сезону 2023/24. Угода не передбачає викупу.

Нагадаємо, Рамадані перейшов у Динамо в березні 2023 року. У цьому сезоні опорник зіграв за киян у 3 матчах, загалом провівши на полі смішні 39 хвилин. Transfermarkt оцінює Решата в 300 тисяч євро.

Динамо у матчі з 2-ма скасованими голами розійшлось миром зі Шкендією – дуель братів, поперечина і новий лідер киян