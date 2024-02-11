Динамо відпустило легіонера до рідного клубу
22:12 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Решат Рамадані продовжить сезон у складі Шкендії із Північної Македонії.
Динамо на офіційному сайті повідомило про перехід Решата Рамадані до Шкендії на правах оренди.
Гол Ваната і поперечина Волошина у відеоогляді спарингу зі Шкендією – 1:1
Зазначається, що македонець повернеться до рідного клубу на решту сезону 2023/24. Угода не передбачає викупу.
Нагадаємо, Рамадані перейшов у Динамо в березні 2023 року. У цьому сезоні опорник зіграв за киян у 3 матчах, загалом провівши на полі смішні 39 хвилин. Transfermarkt оцінює Решата в 300 тисяч євро.
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