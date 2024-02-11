Французький центральний півзахисник Самбу Сіссоко може продовжити кар'єру в УПЛ. 24-річний хавбек у статусі вільного агента нині перебуває на перегляді у Ворсклі, повідомляє "ТаТоТаке".

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Нагадаємо, Сіссоко – вихованець французького клубу Тур. На батьківщині захищав кольори Реймса та Кевії (в оренді). Останньою його командою був бельгійський Серен, який виступає у другому за силою дивізіоні (1 гол у 7-ми матчах). Виступав за молодіжні збірні Франції – U-19, U-20 та U-21. Transfermarkt оцінює гравця у 450 тисяч євро.

Нагадаємо, на зимову паузу Ворскла пішла на 7-й сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму доробку 23 очки. Свій перший поєдинок навесні команда Сергія Долганського проведе проти Зорі.

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