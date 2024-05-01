Челсі зазнає кадрового лиха перед зустріччю з Тоттенхемом, яка буде зіграна в четвер, 2 травня.

У четвер Челсі належить зіграти з Тоттенхемом у перенесеному матчі 26 туру АПЛ. Але у "синіх" серйозні кадрові труднощі – головний тренер Маурісіо Почеттіно не зможе розраховувати відразу на 14 гравців своєї команди.

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"Звичайно, ми можемо домогтися більшого, але є певні обставини, які важко пояснити словами. У нас чудовий персонал – медичний персонал, виконавчий персонал і тренерський склад з приголомшливим досвідом управління клубами і роботи в цьому бізнесі. Коли в якісь періоди настає занадто багато обставин, невдачі можуть траплятися", – цитує ВВС Почеттіно.

До слова, АПЛ повернеться на телеекрани 2 травня матчем Челсі – Тоттенхем. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх команди Михайла Мудрика оцінюють коефіцієнтом 2,24, а "шпор" – 2,91. Нічия – 4,16. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,31, а на відповідний тотал менше – за 3,48.

У лазареті команди перебувають Леві Колвілл, Крістофер Нкунку, Ріс Джеймс, Роберт Санчес, Рахім Стерлінг, Леслі Угочукву, Аксель Дісасі, Тіагу Сілва, Керні Чуквуемека, Енцо Фернандес, Бен Чілвел, Мало Густо, Уеслі Фофана і Ромео Лавія.

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