Українські легіонери були далеко не на провідних ролях у матчі Реал – Жирона (4:0).

Андрій Лунін, Віктор Циганков і Артем Довбик отримали вердикти від видання Sport.es, яке оцінило кожного гравця з міні-коментарем.

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Перевага Реала була настільки великою, що українский голкіпер майже не мав роботи. Найкращу оцінку у мадридців отримав Вінісіус (9), а Луніну виписали скромні 6: "Жироні навіть не вдалося перевірити воротаря Мадрида, який провів дуже спокійний матч через відсутність небезпеку з боку команди Мічела. Якби Реал вийшов без воротаря, ніхто б і не помітив".

У складі Жирони оцінки коливаються від 3 до 6.

Циганков (4): "Практично не вплинув на гру. Його пересування на фланзі були абсолютно нешкідливі для Менді, який мав один із найспокійніших матчів у складі Реала".

Довбик (5): "Ізольований. Без правильного постачання м'ячів він не зміг жодного разу перевірити експериментальний центр захисту мадридців Карвахаль-Чуамені. Ні прострілами, ні ударами Довбик не вплинув на перебіг матчу".

Нагадаємо, перемога дозволила Реалу відірватися на 5 очок, а Жироні вже слід озиратися назад. Барселона у цьому турі може наблизитися до сусідів на відстань 3 пунктів.

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