Після Нового року Аталанта набрала феноменальний темп – шість перемог та одна нічия. Завдяки цьому підопічні Джан П'єро Гасперіні закріпилися на четвертому місці, яке дає право зіграти в Лізі чемпіонів. Сьогодні у Руслана Маліновського була надзвичайно сильна мотивація зробити підніжку своїй колишній команді – довести, що його зарано списали.

Маліновський забив розкішний гол колишній команді – відео потужного пострілу українця

Однак зараз у Бергамо новий кумир. Шарле де Кетеларе проводить феноменальний сезон. Зараз це саме той гравець, якого хотів бачити у своєму складі Мілан. От лишень "россонері" не розкрили його потенціал, але змогла Аталанта. Вона взяла гравця в платну оренду з правом викупу за 22 млн євро. Кілька днів тому преса писала, що клуб активує її. Сьогодні де Кетеларе додав упевненості тим, хто має ухвалити це рішення. Шарль забив єдиний гол у першому таймі – ефектно обробив м'яч, і потужно зарядив по воротах. Краса. Так у бельгійця стало 10 голів та 7 асистів у нинішньому сезоні.

Руслан Маліновський дуже старався себе проявити. До перерви виходило не надто переконливо. Кілька спроб пробити здалеку коментатор Володимир Кобельков описав фразою: "Бив десь у бік Житомира". Як ви розумієте, ворота були зовсім не в рідному місті 30-річного півзахисника. Але головне – не втрачати віру. На старті другого тайму Маліновський досяг свого – чудовий удар з лінії штрафного майданчика.

Рівним рахунок був лише чотири хвилини. Аталанта заробила штрафний, з якого забив Копмейнерс. Ще один красивий гол у нашому матчі. На екваторі другого тайму Дженоа пропустила втретє, хоча голкіпер здійснив два чудові сейви поспіль. Здавалося, чистий гол. Однак арбітри хвилин п'ять дивилися повтори і таки знайшли кадр, на якому видно мінімальний офсайд у Пашаліча.

Мінімальне відставання в рахунку залишило інтригу живою, до того ж рефері компенсував аж 10 хвилин. Тобто часу на камбек вистачало. Його намагався "тягнути" російський гравець Аталанти, але судді покарали його жовтою карткою. Дженоа таки змогла організувати фінальний штурм, пішовши вперед ледь не всією командою. Не забили та ще й пропустили в контратаці, де в Аталанти було четверо гравців проти одного захисника. Ще через кілька хвилин привіз Маліновський. Пашаліч обікрав українця й розігнав ще одну контру. Ель-Білаль Туре закріпив свій дебют голом. 1:4.Бергамці одноосібно розташувалися на четвертому місці. "Грифони" перебувають на 12-й сходинці.