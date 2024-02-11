Маліновський забив розкішний гол колишній команді – відео потужного пострілу українця
20:45 - Читать на русском
Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський результативно провів матч 24-го туру Серії А проти Аталанти.
Тьон Копмейнерс 55’
Давіде Дзаппакоста 90+10’
Ель-Білаль Туре 90+14’
55’ Тьон Копмейнерс
90+10’ Давіде Дзаппакоста
90+14’ Ель-Білаль Туре
Символізму цій зустрічі додавало, що в Геную приїхала колишня команда Маліновського. Українець вийшов у стартовому складі й у першому таймі марно намагався відзначитися результативним ударом.
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Зате на старті другої половини все вийшло. Руслан обігрався з Баделем на підступах до штрафного й своєму фірмовому стилі відправив м'яч у сітку. Розкішний гол. Додамо, що у нинішньому сезоні це вже третій гол Маліновського в рамках Серії А, також в його активі один асист.
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