Символізму цій зустрічі додавало, що в Геную приїхала колишня команда Маліновського. Українець вийшов у стартовому складі й у першому таймі марно намагався відзначитися результативним ударом.

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Зате на старті другої половини все вийшло. Руслан обігрався з Баделем на підступах до штрафного й своєму фірмовому стилі відправив м'яч у сітку. Розкішний гол. Додамо, що у нинішньому сезоні це вже третій гол Маліновського в рамках Серії А, також в його активі один асист.

Malinovskyi, çok sert ve düzgün vurdu, harika bir gole imza attı! pic.twitter.com/Waej0a67jG — S Sport (@ssporttr) February 11, 2024