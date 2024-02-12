Украина

Динамо отпустило легионера в родной клуб. Ворскла может подписать экс-хавбека сборной Франции. Жемчужина Шахтера мог оказаться в Динамо – фаворит Пушича рассказал, почему отказал киевлянам.

Наши за границей

Руслан Малиновский забил роскошный гол бывшей команде, но Аталанта разгромила Дженоа. Бенфика в большинстве еле спаслась от поражения, а Анатолий Трубин пропустил два гола.

"Если бы Реал вышел без вратаря, никто бы и не заметил": Лунин, Цыганков и Довбик услышали вердикт за матч лидеров Ла Лиги. Андрей прокомментировал разгромную победу в украинском дерби. Лунин попал в заявку Реала на матч Лиги чемпионов.

Мир

Кот-д'Ивуар дожал Нигерию и выиграл домашний КАН – фантастический протеже Де Дзерби превратил Алле и Кессье в героев. Неймар может сенсационно вернуться в свой бывший клуб.

Беллингем пропустит начало плей-офф Лиги чемпионов – у Реала кадровая катастрофа. Барселона в пятый раз подряд не смогла победить Гранаду. Севилья удержала победу над Атлетико.

Арсенал забил 6 в лондонском дерби – Сака, Райс, Эдегор и оба центрбека неистовствовали результативными действиями в матче АПЛ. МЮ вырвал победу над Астон Виллой и вернулся в борьбу за ЛЧ.