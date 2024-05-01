Нападник збірної України виступає за "кажанів" на правах оренди. Клуб має опцію викупу його контракту в Брюгге. Журналіст El Chiringuito упіймав Яремчука, коли той роздавав автографи дітлахам, і поставив питання про майбутнє.

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"Поговорімо про це після завершення сезону, гаразд? Зараз дуже важливий час для команди. Усі хочуть грати у єврокубках. Тож зараз не час говорити про мене, а час говорити про команду. Звісно, я щасливий у Валенсії", – сказав Яремчук.

До слова, у нинішньому сезоні наш земляк зіграв за Валенсію 25 матчів, у яких забив 4 голи. Наразі команда Яремчука посідає восьме місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відставання до зони єврокубків становить два очки, залишилося зіграти ще 5 турів.

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