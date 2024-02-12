Барселона у матчі 24-го туру Ла Ліги 2023/24 розписала нічию з Гранадою (3:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Поразки Жирони й Атлетіко відкрили Барселоні шлях до серйозного покращення турнірного становища. Від четвертої позиції каталонці могли відірватись на п'ять очок – а дистанція до другої могла скоротитись до трьох. Втім, для цього необхідно було перемогти Гранаду.

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Андалусійці тримаються на передостанній позиції, однак попередня зустріч з Барсою ледь не завершилася їхнім тріумфом. Тоді команди розписали бойову нічию 2:2, причому "блаугранас" довелося камбечити з 0:2. На щастя, Хаві знову міг розраховувати на тер Штегена й Іньїго Мартінеса – обидва вийшли у основі.

Перший матч після пошкодження став для Марка-Андре дуже непереконливим. Попри звичну стилістику й непогану статистику гри ногами, німець діяв невпевнено – часто віддавав пас футболістам під тиском, а одна із його обрізок ледь не завершилась голом у порожні ворота. Втім, загалом матч починався для Барселони нормально.

Вже на 13-й хвилині Лєвандовскі готовий був замикати простріл Ямала на лінію воротарського, однак поляк розминувся з м'ячем буквально на мить. Ще за хвилину рахунок було відкрито: Канселу увірвався на лівий край штрафного, розхитав Санчеса й закинув м'яч на дальню стійку – Ямал же переправив сферу в сітку. 0:1!

Каталонські фанатки так тішились, що не могли втриматись на ногах.

Estoy llorando con la hostia que se meten estas tres pic.twitter.com/sT6epPwAoj — Tage (@Tagelca) February 11, 2024

Таким чином, Ямав увійшов у топ-3 футболістів віком до 18 років за кількістю результативних дій у всіх турнірах. Звісно ж, до уваги беруться тільки представники топ-5 чемпіонатів.

7 - Jugadores menores de 18 años de las cinco grandes ligas con mayor participación en goles esta temporada entre todas las competiciones:



Warren Zaïre-Emery: 9 (3 goles y 6 asistencias)

LAMINE YAMAL: 7 (4 y 3)

Eli Junior Kroupi: 7 (4 y 3)



Joya. pic.twitter.com/jCwEYk6wqC — OptaJose (@OptaJose) February 11, 2024

Втім, гра доволі швидко почала вирівнюватись. Барселона не чинила серйозного тиску, а Гранада нарощувала активність. На 24-й хвилині такий футбол мав завершуватись червоною карткою – Педрі у підкаті вибив м'яч, але при цьому зрізав Пеллістрі прямою ногою.

На думку оглядачів з ArchivoVAR, арбітр мав вилучати каталонця. Факт гри у м'яч не береться до уваги через небезпечність підкату.

На 35-й же Кубарсі шипами в'їхав у коліно Узуні. В обох випадках обійшлося навіть без жовтої картки. А Барселона на 41-й хвилині ще й другий гол могла забити – це Лєвандовскі замикав подачу Гюндогана на дальню стійку. Ворота були майже порожніми, однак Роберт метрів з восьми поцілив у захисника на лінії.

️ 41' - Barça nearly double their lead with this chance.



️ 43' - Granada score the equaliser.



Football is a game of fine margins. #LALIGAHighlights pic.twitter.com/XRXhkBt5sd — LALIGA English (@LaLigaEN) February 11, 2024

Покарання за марнотратство прилетіло миттєво. Пеллістрі отримав передачу на лівий фланг, втік від Канселу й виконав простріл у карний майданчик. Рікард Санчес опинився на замиканні – він пробивав без опіки, у дотик, з близької відстані. Точно у ближню дев'ятку, де стояв тер Штеген. Голкіпер не врятував. 1:1!

Таким чином, Барселона пропустила 9-й гол з 12-ти останніх пострілів у площину власних воріт. Відпочивати футболісти відправились за нічийного рахунку. Другий же тайм розпочався з гойдалок, у яких забивати могли обидві команди.

"Блаугранас" свій шанс змарнували на 51-й хвилині. Звісно ж, момент запоров Лєвандовскі, пробивши з лівого кута воротарського повз ближню стійку. Гранада відповіла виходом Пеллістрі віч-на-віч на 57-й хвилині – Факундо стріляв з гострого кута, однак тер Штеген парирував.

А ще за три хвилини андалусійці шокувала другим голом... Кубарсі вибив навіс Пеллістрі, однак м'яч полетів на дальню стійку. Точно на ногу Узуні. Той з лету виконав простріл вздовж воротарського майданчика, а Пеллістрі без жодного спротиву замкнув – 1:2!

Facundo Pellistri has an assist and now a goal in this match as he gives Granada the 2-1 lead away from home against Barcelona. ️



Myrto Uzuni with a wonderful set up for the assist. ?pic.twitter.com/CCbjncNHFC — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) February 11, 2024

22-річний Факундо став наймолодшим футболістом, якому вдалося організувати гол+пас у виїзному матчі проти Барси з часів Самуеля Ето'о (він робив це у 2000-му). Втім, щастя гостей тривало недовго. Вже на 63-й хвилині Гюндоган прийняв закидання по лівому флангу й скинув його Лєвандовскі – Роберт же переграв захисника й бахнув з лінії штрафного під ліву стійку. 2:2!

Здавалося, що зараз підопічні Хаві наберуться злості й притиснуть суперника. Вийшло навпаки: ще через три хвилини Гранада змусила фанів Барселони затихнути – це Мікель замкнув подачу з Муасса з лівого флангу. М'яч полетів точно під ліву штангу, а тер Штеген не дотягнувся. 2:3!

Таким чином, каталонці пропустили 11-й гол з останніх 15-ти влучань у площину власних воріт.

11 - The last 15 shots on goal conceded by Barcelona in LaLiga:



Real Betis

Real Betis

Villarreal

Villarreal

Villarreal

Villarreal

Villarreal

Villarreal

Osasuna

Alavés

Alavés

Granada

Granada

Granada

Granada



Update. — OptaJose (@OptaJose) February 11, 2024

Хаві почав проводити заміни. В середині другого тайму на полі з'явились Фермін Лопес і Рафінья. Цей хід спрацював на 79-й хвилині, коли відзначився Фермін – хавбек зіграв на добиванні після замикання Мартінеса. Втім, гол не зарахували через офсайд у Іньїго.

Але "насриди" тримались недовго. За кільканадцять секунд Ямал обікрав Кальєхона перед карним майданчиком, після чого наважився на удар метрів з 22-х. Ламін вирішив цілити під ближню стійку – і поцілив! 3:3.

Одразу після цього стався розмін моментами. Гранада могла забивати одразу після розіграшу з центру поля, однак постріл Узуні з меж штрафного під поперечку потягнув тер Штеген. Подальший кутовий замикав Мікель – повз дальній кут.

Барса відповіла подачею на Гюндогана, однак той з близької відстані пробив над каркасом. На 90-й же Ямал спробував подати на дальню, ледь не закрутив м'яч за комірець голкіперу!

У компенсований час свіжий Гіу міг принести Барсі перемогу, пробивши головою метрів з шести, але і тут сфера пройшла зависоко. Гранада вже забула про контргру, всіма силами відбиваючись у останні вісім хвилин – і, зрештою, це принесло успіх. Фінальний свисток зафіксував нічию.

Барселона не змогла перемогти Гранаду у п'ятому матчі поспіль, однак нічия не дуже вплинула на розклад у турнірній таблиці. Барселона тримається на відстані трьох очок від Атлетіко, а від Жирони відстає на п'ять. Гранада залишається у зоні вильоту.

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