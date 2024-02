Поразки Жирони й Атлетіко відкрили Барселоні шлях до серйозного покращення турнірного становища. Від четвертої позиції каталонці могли відірватись на п'ять очок – а дистанція до другої могла скоротитись до трьох. Втім, для цього необхідно було перемогти Гранаду.

Барселона запропонувала лідеру новий контракт – каталонці пішли на поступки примхливому гравцю, щоб завадити втечі

Андалусійці тримаються на передостанній позиції, однак попередня зустріч з Барсою ледь не завершилася їхнім тріумфом. Тоді команди розписали бойову нічию 2:2, причому "блаугранас" довелося камбечити з 0:2. На щастя, Хаві знову міг розраховувати на тер Штегена й Іньїго Мартінеса – обидва вийшли у основі.

Перший матч після пошкодження став для Марка-Андре дуже непереконливим. Попри звичну стилістику й непогану статистику гри ногами, німець діяв невпевнено – часто віддавав пас футболістам під тиском, а одна із його обрізок ледь не завершилась голом у порожні ворота. Втім, загалом матч починався для Барселони нормально.

Вже на 13-й хвилині Лєвандовскі готовий був замикати простріл Ямала на лінію воротарського, однак поляк розминувся з м'ячем буквально на мить. Ще за хвилину рахунок було відкрито: Канселу увірвався на лівий край штрафного, розхитав Санчеса й закинув м'яч на дальню стійку – Ямал же переправив сферу в сітку. 0:1!

Каталонські фанатки так тішились, що не могли втриматись на ногах.

Таким чином, Ямав увійшов у топ-3 футболістів віком до 18 років за кількістю результативних дій у всіх турнірах. Звісно ж, до уваги беруться тільки представники топ-5 чемпіонатів.

Втім, гра доволі швидко почала вирівнюватись. Барселона не чинила серйозного тиску, а Гранада нарощувала активність. На 24-й хвилині такий футбол мав завершуватись червоною карткою – Педрі у підкаті вибив м'яч, але при цьому зрізав Пеллістрі прямою ногою.

На думку оглядачів з ArchivoVAR, арбітр мав вилучати каталонця. Факт гри у м'яч не береться до уваги через небезпечність підкату.

На 35-й же Кубарсі шипами в'їхав у коліно Узуні. В обох випадках обійшлося навіть без жовтої картки. А Барселона на 41-й хвилині ще й другий гол могла забити – це Лєвандовскі замикав подачу Гюндогана на дальню стійку. Ворота були майже порожніми, однак Роберт метрів з восьми поцілив у захисника на лінії.

️ 41' - Barça nearly double their lead with this chance. ️ 43' - Granada score the equaliser. Football is a game of fine margins. #LALIGAHighlights pic.twitter.com/XRXhkBt5sd

Покарання за марнотратство прилетіло миттєво. Пеллістрі отримав передачу на лівий фланг, втік від Канселу й виконав простріл у карний майданчик. Рікард Санчес опинився на замиканні – він пробивав без опіки, у дотик, з близької відстані. Точно у ближню дев'ятку, де стояв тер Штеген. Голкіпер не врятував. 1:1!

Таким чином, Барселона пропустила 9-й гол з 12-ти останніх пострілів у площину власних воріт. Відпочивати футболісти відправились за нічийного рахунку. Другий же тайм розпочався з гойдалок, у яких забивати могли обидві команди.

"Блаугранас" свій шанс змарнували на 51-й хвилині. Звісно ж, момент запоров Лєвандовскі, пробивши з лівого кута воротарського повз ближню стійку. Гранада відповіла виходом Пеллістрі віч-на-віч на 57-й хвилині – Факундо стріляв з гострого кута, однак тер Штеген парирував.

А ще за три хвилини андалусійці шокувала другим голом... Кубарсі вибив навіс Пеллістрі, однак м'яч полетів на дальню стійку. Точно на ногу Узуні. Той з лету виконав простріл вздовж воротарського майданчика, а Пеллістрі без жодного спротиву замкнув – 1:2!

Facundo Pellistri has an assist and now a goal in this match as he gives Granada the 2-1 lead away from home against Barcelona. ️



Myrto Uzuni with a wonderful set up for the assist. ?pic.twitter.com/CCbjncNHFC