Реал все ж мав деякі неприємності за мотивами матчу проти Жирони (4:0). Джуд Беллінгем через травму пропустить кілька наступних поєдинків.

Джуд Беллінгем встиг відзначитися дублем, але в дебюті другого тайму був змушений просити заміну. Реал офіційно підтвердив розтягнення зв'язок лівого гомілкостопу у зіркового англійця.

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Іспанські ЗМІ додають, що Беллінгем пропустить 2-3 тижні. Це означає, що хавбек точно не допоможе Реалу в першій грій 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг (13 лютого). Матч-відповідь у Мадриді запланований на 6 березня, тож Джуд може відновитися бодай до нього. Англієць точно не зіграє у матчах Ла Ліги проти Райо Вальєкано і Севільї, а участь у грі з Валенсією поки під питанням.

Нагадаємо, Беллінгем з 16-ма голами є найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії 2023/24. У Артема Довбика і Борхи Майораля по 14. Відповідно, форварди Жирони і Хетафе мають шанс наздогнати головного конкурента в бомбардирських перегонах.

Реал переживає серйозні кадрові проблеми. Травми викосили основного воротаря Куртуа, майже весь центр захисту (Мілітао, Алаба, Рюдігер), а тепер у лазареті ще й найрезультативніший гравець сезону.

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