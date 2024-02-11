Севілья видала досить потужний перший тайм. Вже на 15-й хвилині рахунок мав відкривати Акунья, який вистрілив з дистанції під ліву стійку – Облак парирував, але подальший кутовий таки завершився взяттям воріт. Все той же Акунья виконав подачу на лінію воротарського, Окампос підрізав її на дальню, а Ромеро замкнув. 1:0!

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Мадридці відповіли навісом Ліно точно на голову Мораті, але Альваро пробив у каркас, та ще й в офсайд заліз. Севілья ж продовжувала тиск. Так, на 23-й хвилині Барріос подарував м'яч Торресу у власному штрафному, а той перевів на праву стійку – Ромеро замикав головою з метру. Облак врятував.

На 27-й же Ромеро прийняв м'яч на правому краю карного майданчика, поставив корпус, розвернувся й бахнув у хрестовину. Були й інші атаки, але ці підходи нервіонців виявились найбільш небезпечними.

Втім, Атлетіко не забував огризатись – зокрема, на 24-й хвилині Ліно пройшов трьох опонентів і бахнув повз ближню, а на 41-й хвилині Мората вивалився віч-на-віч (Нюланн виручив Севілью).

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги андалусійців. В другому таймі вони продовжили гойдалки. Статистично Атлетіко домінував над господарями (10:3 за ударами), але по факту гострі моменти виникали на обох половинах поля. Так, вже через три хвилини після перерви Грізманн замикав простріл від Ліно, а Навас виніс сферу з лінії воріт!

Ен-Несірі відповів ударом з гострого кута, Депай – пострілом з лівого краю штрафного. Повз дальні стійки. Окампос на 58-й хвилині переграв Облака при виході сам на сам, але заліз у офсайд (гол не зарахували), а Ромеро на 59-й щільно бив з півкола (Облак впорався). Крім того, Айзек на 68-й претендував на пенальті, однак рефері не побачив фолу з боку Моліни (а його і не було).

Після цього команди провели ще декілька крутих атак. Атлетіко нагнітав – втім, до взяття воріт справа так і не дійшла. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Севільї. І це вже друга поспіль звитяга андалусійців у чемпіонаті!

Que necesario era volver a ganar en casa.

Gracias por el apoyo siempre, seguimos Equipo ️ pic.twitter.com/X8yZjImDn6 — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) February 11, 2024

Підопічні Кіке Санчес Флореса відірвалися від зони вильоту на 6 очок, а команда Дієго Сімеоне не змогла обійти Барселону. Мадридці залишились четвертими – на відстані трьох залікових балів від п'ятої сходинки.

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