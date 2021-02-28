Четверта спроба Каштру обіграти Скрипника, адже після двох перемог донеччан на початку цього тренерського протистояння настав час луганського клубу. У попередніх 3 очних зустрічах "гірники" втратили 7 очок. Чинні чемпіони відставали від Динамо на мінімальну відстань. Звітний матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Зоря на "Футбол 24", стартував о 17:00. Зоря демонструє найкращу форму в УПЛ. Команда Скрипника вигравала 5 турів поспіль і утвердилася на 3 позиції. Чи зможе Каштру на фоні втоми після єврокубкових поєдинків з Маккабі перервати обидві серії свого опонента? Інтрига в дуелі туру захоплювала.

Шахтар – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Перший за 7 місяців вихід Ісмаїлі в офіційній грі "гірників". Бразилець відновився від важкої травми хрестоподібних зв'язок. Ураганний початок Шахтаря. Мораєс небезпечно пробиває метрів з 15, Патрік влучає у стійку фірмовим пострілом з-за меж штрафного. Тайсон з Ісмаїлі доволі успішно намагаються розривати правий фланг Зорі. Додо з Тете активні праворуч. Команда Скрипника відповідає лише швидкісними забігами своїх гравців, які спокійно перекушують донеччани. Кочергін уже на 13 хвилині зійшов з поля. Хомченовський замінив травмованого лідера гостей (5 голів плюс 3 асисти за 13 турів).

Не працює високий пресинг луганської команди. Шахтар робить на полі майже все, що заманеться. Лише у зоні біля і в межах свого штрафного Зоря ще якось стримує натиск суперника. Тете накручує у центрі поля фінтами 2-3 опонентів. Бразилець встигає і на підбираннях грати та завершувати атаки. Васіль поки тримається у воротах. Гладкий сигналізує про гру рукою у штрафному. Матвієнко, можливо, й ризикував привезти пенальті, але екс-форвард Шахтаря забрався в офсайд. Саядманеш вирвався сам на сам і двічі поспіль програв дуель Трубіну. Ще й також положення поза грою фіксує суддівська бригада Катерини Монзуль.

Тайсон пробивав здалеку, це не дуже сподобалося Каштру. Пожежа за пожежею у захисті Шахтаря. Особливо провалюється зона Додо з Вітао. Гладкий вирвався на мінімальний оперативний простір – Трубін раз за разом надійно захищає ворота. Ще одна схожа комбінація з пасом за спини завершилася кутовим, після подачі якого і скидання Гладкого Вернидуб ударом скорпіона ледь не забив феноменальний гол – знову Трубін! Орієнтовно по 15 хвилин домінування кожної з команд, обмін моментами інтригує. Ще одна третина тайму вже з більшою обережністю з обох таборів: тут більше нервів, фолів, затримок та розмов з Монзуль.

Свої моменти, утім, знайшли обидва суперники. Патрік гостро закидав через центр, а Юрченко метрів з 40 ледь не перекинув Трубіна, Анатолій потягнув. Майже повна рівновага за ударами (6:5 загалом, 3:3 у площину), Зоря як мінімум з не менш гострими шансами забити, але Трубін не бажає обривати суху серію Шахтаря з 5 матчів у всіх турнірах (кабінетну технічну перемогу над Інгульцем не враховуємо).

Гладкий втрачає черговий момент забити. Тепер уже провал у зоні Ісмаїлі та Матвієнка. Бокова суддя у тому моменті придумала офсайд, але Олександр лінію витримав ідеально. Та не менш круто зіграв голкіпер "гірників", який уже лежачи по-волейбольному підбив м'яч, аби суперник не добив у порожні ворота. А тепер настала черга геройствувати Абу Ханні, який двічі поспіль заблокував гостроту в межах карної зони гостей. Монзуль виписала жовту Патріку за відмашку. Ще одна претензія на пенальті від Зорі. Саядманеш тут видав бажане за дійсне.

Шахаб та Іванісеня замінили Кабаєва з Гладким. Тайсон двічі поспіль заводить атаки Шахтаря. Васіль грає не менш надійно за Трубіна. Шахаб виграє боротьбу за добивання в Марлоса. Принципи універсалізму Скрипника у всій красі. Жуніор Рейс боровся біля бокової лінії проти Мораєса. Бойко в кабіні VAR порадив Монзуль переглянути епізод за допомогою повторів. Торкнувся бразильський захисник Зорі шипами ноги суперника, на стоп-кадрах виглядало досить брутально. Васіль з допомогою своїх захисників тягне удар за ударом з вбивчих позицій. Важко команді Скрипника в меншості, захист тріщить. Але забивають саме гості. Саядманеш прорвався по правому фланзі і виклав під удар... Іванісені – розстріл, який не міг зупинити навіть Трубін.

Перша поразка Шахтаря в УПЛ 2020/21. Коло замкнулося. Зоря була останнім клубом, якому за понад 11 місяців вдалося переграти команду Каштру в рамках чемпіонату України. І ось новий тріумф, знову 1:0, але цього разу в Києві. Найбільш незручний суперник для "гірників" у Прем'єр-лізі? Зоря набирає 29 очок, що на 4 менше, ніж у Шахтаря. Динамо в разі перемоги над Львовом вирветься на 4 бали переваги над чинним чемпіоном.