Обидві команди підходили до звітного протистояння з великими проблемами. Атлетіко, втративши 5 очок у двох матчах з Леванте, дозволив конкурентам реанімувати боротьбу за титул. Реал та Барса холоднокровно скорочують відставання, поки "матрацники" розбираються зі своєю першою кризою по ходу сезону.

Вільяреал, який незабаром проекзаменує київське Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи, лихоманило ще сильніше. "Жовта субмарина" не перемагала 6 матчів поспіль у чемпіонаті (на власному полі – з 2-го січня). Ба більше, основний форвард господарів Пако Алькасер несподівано залишився поза заявкою через мікропошкодження, а Унаї Емері відбував двоматчеву дискваліфікацію.

Жоау Феліш знову розпочав на лаві запасних, тоді як Луїс Суарес повинен був грати дуже обережно. Потенційне 5-те попередження загрожувало йому дискваліфікацією на мадридське дербі, яке відбудеться вже у наступному турі.

Вільяреал домінував у стартові 20 хвилин. "Жовті" більше контролювали сферу, атакували обома флангами й завдали двох ударів у бік воріт Облака (1 – в площину). Так, словенський кіпер легко впорався з пострілом Парехо по центру, але досвідченого хавбека залишили без опіки на лінії штрафного майданчика. Ману Тріхерос, такий собі "Хаві на мінімалках", виводив Чуквуезе на побачення з кіпером – Коке вчасно підстрахував захисників.

Попри стартовий натиск господарів рахунок дещо нелогічно відкрили мадридці після розіграшу кутового. Савіч, вигравши повітря, пробив у ближній – Асенхо зреагував, але на шляху м'яча опинився Педраса, який буквально заніс у власні ворота. Система VAR кілька хвилин перевіряла епізод через можливий офсайд серба – все чисто.

Жерар Морено втратив розкішну можливість збільшити свій бомбардирський доробок до 15 м'ячів. Форвард збірної Іспанії уникнув офсайду, але не зумів приборкати сферу, зрештою пробивати довелося у падінні головою – Облак парирував.

Перед свистком на перерву Лемар відмахнувся ліктем від Капу. Гравці Вільяреала вимагали червону, однак все завершилось звичайним попередженням. Атлетіко пішов відпочивати з мінімальною перевагою (0:1), хоча команда Емері виглядала цікавіше – 9:3 за ударами, 58% на 42% у володінні м'ячем. Щоправда "матрацникам" вдалося нейтралізувати надшвидкого Чуквуезе, який більше рухався без м'яча.

Побоюючись можливого вилучення Лемара, Сімеоне не випустив француза на другий тайм – Жоау Феліш отримує вагон часу, аби довести власну профпридатність. Утім гольовий момент на рівному місці створює Луїс Суарес. Уругваєць обікрав Пау Торреса, а другим дотиком вистрілив у ближню дев'ятку – Асенхо врятував. Мадридці повністю перехопили ініціативу після перерви, Вільяреал лишень небезпечно огризався.

