"Я не тренував команду Прем'єр-ліги тривалий час, але стежив за чемпіонатом. Ми налаштовуємо свою команду на футбольні дії, ясна річ, що без боротьби не можна обійтись.

Минай – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ніколи в житті не буду оцінювати роботу арбітрів, якою б вона не була, цим не зміниш дії судді або тим більше рахунок, тому ми приймаємо те, що є, рахунок на табло, тепер готуємося далі.

Тренерський штаб укомплектований, у мене прекрасні помічники. На сьогоднішній день я задоволений футболістами, але це тільки на сьогоднішній день. Ми готуємося до кожної гри, кожен суперник принциповий. По грі не маю ніяких претензій до футболістів.

У Цимбалюка серйозна травма, лікар підтвердив це", – сказав Калітвінцев в ефірі ТК Футбол.

Минай розташувався на 11-й сходинці таблиці УПЛ, Олімпік – 8-й.

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