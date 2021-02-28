Англія, Прем'єр-ліга, 26-й тур

Крістал Пелас – Фулхем – 0:0

Лестер – Арсенал – 1:3

Голи: Тілеманс, 6 – Луїс, 39, Ляказетт, 45+2 (пенальті), Пепе, 52

Астон Вілла перемогла Лідс, Брайтон не забив два пенальті й програв Вест Брому, Ньюкасл розписав нічию з Вулверхемптоном

Британська столиця прийняла чергове дербі. Фулхем прибув на Селхерст Парк із наміром перемогти й впритул наблизитися до Ньюкасла та Брайтона, які перебувають над зоною вильоту. "Коттеджери" зі старту взяли хід поєдинку під свій контроль, ледь не повністю перекривши кисень Пелас. Проте, перетворити ігрову перевагу в забиті м'ячі виявилося непросто. Зрештою, Фулхем не забив, і хай і не пропустив, але погіршив свої шанси на виживання.

Натомість у Лестері вирішили довго не запрягати. Уже на 6-й хвилині Юрі Тілеманс обікрав опонента на правому фланзі, змістився до штрафного майданчика й крутим пострілом за діагоналлю у дальній кут змусив капітулювати Лєно. Надалі "лисиці" мали ще кілька нагод, аби закріпити власну перевагу, але не скористалися ними. За це Арсенал покарав під завісу першого тайму. До того ж, двічі. Спочатку Давід Луїс головою класно замкнув навіс Вілліана зі штрафного, а в доданий арбітром час Александер Ляказетт впевнено реалізував одинадцятиметровий за гру рукою.

Друга половина могла подарувати ще один камбек, адже Лестер вийшов відігратися. Проте, вже в дебюті "лисиці" втратили через травму Барнса, а за хвилину пропустили втретє. Це Вілліан у швидкій контратаці "канонірів" виклав м'яч під удар Ніколя Пепе, а той спокійно відправив "смугастого" в порожні ворота. Попри понад півгодини ігрового часу, господарі повернутися до гри не змогли. Арсенал навіть був ближчим до оформлення розгрому, та власні нагоди не реалізував.

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