Челсі та Манчестер Юнайтед не виявили сильнішого у 26 турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Челсі – Манчестер Юнайтед.

Челсі активніше розпочав зустріч, проте Манчестер Юнайтед був близький до пенальті у ворота лондонців. У боротьбі Хадсон-Одой зачепив м'яч рукою, і арбітр пішов переглядати повтор епізоду. Як не дивно, суддя вирішив продовжити гру замість призначення очевидного 11-метрового.

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У другій половині Челсі остаточно захопив ініціативу та оточив ворота Де Хеа, проте МЮ вдалось втримати нічийний рахунок.

Таким чином, Манчестер Юнайтед набрав 50 очок та зберіг друге місце, Челсі з 44 пунктами залишився п'ятим.

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