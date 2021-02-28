Матч, як і онлайн-трансляція Сампдорія – Аталанта на "Футбол 24", стартував о 13:30. Маліновський проти команди, у грі з якою отримав свою єдину червону картку в італійській кар'єрі. Згодом українець виправився, оформивши переможний асист в одній із 3 зустрічей проти генуезців. Руслан провів на полі лише 10 хвилин (офіційна статистика не враховує компенсований час) за останні 4 матчі у всіх турнірах. Без нього Аталанта здобула 3 перемоги, а програла лише Реалу, та й то не без допомоги суддів і зі збереженими шансами на реванш. У Віктора Коваленка не було і тих крихт. Екс-хавбек Шахтаря ніяк не міг дочекатися дебюту.

Сампдорія – Аталанта: онлайн-трансляція матчу – Маліновський проти привидів минулого

Маліновський активно йде у дриблінг на перших хвилинах, але без особливої гостроти. На 6 хвилині Мурієль завдав першого удару в матчі. Метрів з 20 – воротар спокійно виловив. Губиться український хавбек під пресингом (4 втрати на старті зустрічі), але захисники Аталанти "перевершують" його в рази. Паломіно подарував м'яч перед своїм штрафним, Янкто пробив – Спортьєлло ефектно витягнув. Толої привіз небезпечний стандарт. Дамсгорд перекинув стінку, і знову сейв голкіпера "Богині". Пашаліча зупинили борцівським прийомом. Суддя і VAR вважають, що це не пенальті. Як же легко команда Раньєрі вривається у володіння бергамасків. Паломіно вже й з лінії порожніх воріт снаряд вибиває.

Прекрасна широта атак у генуезців. Таке враження, що це Сампа бореться за зону Ліги чемпіонів, а гості застрягли в серединці таблиці. Втрата Маліновського, який трохи авантюрно пішов на двох опонентів, миттєве закидання за спини. Відпрацювали у полі захисник і воротар Аталанти. Хавбек збірної України отримав пас у вільну зону між центрбеками, але змушений був зміститися правіше. Підступний удар вихованця Шахтаря у ближній кут не застав зненацька Аудеро. Блискучий дальній пас Маліновського – Пашаліч отримав море часу, але дуже довго підбирав ногу під удар. Сам Руслан уже встигає на підбирання, заблокований постріл здалеку.

Тепер уже бергамаски претендували на пенальті. Мехле п'ятою спробував вразити ворота з меж воротарського. Потрапляння в руку, вважають судді, хоча круглий виразно зупинив свій шлях до воріт. Маліновський обігрався з Мурієлем і порвав дальню дев'ятку розкішним ударом з лівої. Другий гол 27-річного українця в сезоні Серії А, третій у всіх турнірах. Руслан важкувато почав, програв більшість боротьби (виграв 2 із 7 єдиноборств), але за підсумками першого тайму став гравцем матчу (7,1 від SofaScore, 7,5 від FootballCritic).

Сампдорія – Аталанта: Маліновський забив гол – дивіться відео