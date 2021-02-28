"У грі повністю домінував Шахтар. В останні 10 хвилин у нас були 4 хороших моменти. Ми думали, що нічия буде дуже поганим результатом для нас, але пропустили один м'яч, який привів нас до поразки. Несправедливо, але футбол будується на цьому. Ми повинні це прийняти і йти далі.

Шахтар – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У Зорі був один удар – це був гол. Ми проходили через середину, фланги, могли отримувати м'яч у фінальній третини поля, створювати багато моментів, але не забили

Я не кажу про нефарт. Футбол такий. Іноді ми перемагаємо і не заслуговуємо перемоги, іноді – навпаки. Ми повністю домінували в грі. Думаю, якщо хтось буде говорити зворотнє – це буде брехня.

Думаю, це наша найкраща гра проти Зорі за мої 2,5 року в клубі. Це матч, в якому ми зуміли повністю пресингувати, тиснути на Зорю, з якою завжди складні двобої. Але ми сьогодні мали перевагу над ними, змогли скористатися всіма зонами, які нам відкривали", – сказав Каштру в ефірі ТК Футбол.

Шахтар залишився другим у таблиці УПЛ, Зоря з матчем у запасі відстає від "гірників" лише на 4 очки.

Зоря в меншості переграла Шахтар у видовищному матчі туру – спрацювала заміна Скрипника, перша поразка Каштру в УПЛ