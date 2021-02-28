Челсі після зміни тренера видав 8-матчеву безпрограшну серію з двома пропущеними м'ячами. Томасу Тухелю швидко вдалося донести футболістам свої ідеї та імплементувати нову схему з трьома центрбеками. Сьогодні німецький фахівець здивував стартовим складом: посадив у запас Вернера та Алонсо, а замість них випустив Зієша та Чілвела, які під його керівництвом отримували обмаль ігрового часу.

Уле Гуннар Сульшер також не обійшовся без сюрпризів. Норвежець несподівано залишив у запасі Марсьяля, випустивши Джеймса та Грінвуда на підмогу Рашфорду. Окремо варто відзначити повернення з лазарету Мактоміная – дуже важливий камбек, зважаючи на травму Погба. МЮ за останній місяць втратив багато очок і відпустив Сіті в чемпіонських перегонах. Тепер головне завдання – втриматися в топ-4.

Поєдинок розпочався за прогнозованим сценарієм. Челсі, як і в попередніх іграх, взяв м'яч під контроль і будував затяжні розіграші. Манчестер Юнайтед традиційно для великих матчів зробив ставку на контратаки. Суперники видали приємний оку старт зустрічі. Без великої кількості моментів, але з хорошою динамікою. М'яч ходив швидко, не було сонливості.

Рашфорд гостро пробив зі штрафного – Менді витягнув з "дев'ятки". Зієш відразу відповів своїм дальнім ударом – на місці Де Хеа. Челсі краще пресингував, а МЮ мав проблеми з виходом в атаку через короткий пас. Однак з часом "дияволи" освоїлися та закріпилися з м'ячем на чужій половині, організувавши низку непоганих атак.

Дуже суперечливий епізод трапився у штрафному майданчику господарів після того штрафного у виконанні Рашфорда та сейву Менді. Хадсон-Одой першим встиг на підбирання, але в боротьбі з Грінвудом зіграв рукою. Навіть з допомогою повторів важко сказати, чи був там пенальті. Арбітр після перегляду VAR не вказав на 11 метрів.

Поступово гра заспокоювалася, агресія зменшувалася, команди відмовлялися ризикувати. Виникали поодинокі напівмоменти біля обох воріт. Челсі атакував гостріше завдяки підключенням Хадсона-Одоя, але і удар Каллума, і його простріл на Жиру виявилися трішки неточними. Після перерви Хадсон-Одой вже не вийшов – він отримав пошкодження та поступився місцем Рісу Джеймсу.

Другий тайм розпочався подібно до першого. Челсі більше володів м'ячем, а Манчестер Юнайтед намагався відповідати різкими уколами. Господарі мали розкішну нагоду відкрити рахунок, але удар Зієш з прострілу Чілвела майстерно парирував Де Хеа, а добивання Джеймса заблокували захисники. Як і спробу Маунта після персонального рейду.

Гості також організували низку пристойних шансів і продовжили стріляти з 14-ї зони. Удар Дена Джеймса заблокувала оборона, а Грінвуд і Фред трішечки не влучили у "дев'ятку". Шоу нарешті включив звичний для останніх матчів "режим бога" та розпалив пожежу в чужих володіннях – пожежником виступив Менді, який потягнув гармату Мактоміная.

На кінцівку зустрічі тренери випустили свіжих форвардів: у "синіх" вийшли Пулішіч і Вернер, у "червоних" – Марсьяль. Челсі більше атакував, більше прагнув вирвати перемогу, однак всі зусилля Ковачіча, Вернера та Пулішіча розбивалися об надійну гру Де Хеа. До фінального свистка ніхто так і не спромігся забити переможний гол. Суддя зафіксував нульову нічию.

Манчестер Юнайтед набрав 50 очок і залишився другим в турнірній таблиці – відставання від Сіті складає 12 пунктів. Для "дияволів" це вже п'ятий топ-матч в цьому сезоні АПЛ, який завершився нулями (Челсі, Арсенал, Манчестер Сіті, Ліверпуль і знову Челсі). Челсі втратив шанс піднятися в зону Ліги чемпіонів і продовжує посідати 5 сходинку (44 бали). Принаймні, Томас Тухель зберіг безпрограшну серію.

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