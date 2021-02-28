Луческу – про перемогу над Львовом: Для Динамо важливо зберегти цей ритм
22:38 - Читать на русском
Головний тренер Динамо Мірча Луческу побачив недоліки у грі своїх підопічних попри розгромну перемогу над Львовом (4:1).
Віктор Циганков 36’
Томаш Кендзьора 52’
Богдан Лєднєв 90’
36’ Віктор Циганков
52’ Томаш Кендзьора
90’ Богдан Лєднєв
"Це дуже важлива перемога в контексті складного тижня після перельотів. Дуже важливо продовжувати цей ритм. Заслужена перемога.
Львів – Динамо – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Гарний перший тайм, з територіальною перевагою, з контролем. В другому таймі було кілька помилок, ми пропустили кілька контратак. Для нас важливо зберегти цей переможний ритм", – сказав Луческу після гри.
Перемога закріпила Динамо на першій сходинці, відрив від Шахтаря становить 4 очки. Львів опустився на останнє місце УПЛ.
Динамо розгромило Львів – кияни збільшили відрив від Шахтаря до чотирьох очок
Джерело: Футбол 24
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter