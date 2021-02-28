Головний тренер Динамо Мірча Луческу побачив недоліки у грі своїх підопічних попри розгромну перемогу над Львовом (4:1).

"Це дуже важлива перемога в контексті складного тижня після перельотів. Дуже важливо продовжувати цей ритм. Заслужена перемога.

Львів – Динамо – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Гарний перший тайм, з територіальною перевагою, з контролем. В другому таймі було кілька помилок, ми пропустили кілька контратак. Для нас важливо зберегти цей переможний ритм", – сказав Луческу після гри.

Перемога закріпила Динамо на першій сходинці, відрив від Шахтаря становить 4 очки. Львів опустився на останнє місце УПЛ.

Динамо розгромило Львів – кияни збільшили відрив від Шахтаря до чотирьох очок