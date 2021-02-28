Львів приймав Динамо у 16 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Львів – Динамо.

Бєсєдін вже на першій хвилині святкував взяття воріт після ганебного ляпу від голкіпера Львова. До свистка на перерву Циганков подвоїв перевагу гостей, реалізувавши пенальті.

Шахтар – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У другому таймі домінація киян продовжилась, що конвертувалось у ще два м'ячі. Варто віддати належне господарям, які все ж змогли відзначитись голом престижу.

Перемога закріпила Динамо на першій сходинці, відрив від Шахтаря становить 4 очки. Львів опустився на останнє місце УПЛ.

Динамо розгромило Львів – кияни збільшили відрив від Шахтаря до чотирьох очок