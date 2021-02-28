Львів – Динамо – 1:4 – відео голів та огляд матчу
22:10 - Читать на русском
Львів приймав Динамо у 16 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Львів – Динамо.
Віктор Циганков 36’
Томаш Кендзьора 52’
Богдан Лєднєв 90’
36’ Віктор Циганков
52’ Томаш Кендзьора
90’ Богдан Лєднєв
Бєсєдін вже на першій хвилині святкував взяття воріт після ганебного ляпу від голкіпера Львова. До свистка на перерву Циганков подвоїв перевагу гостей, реалізувавши пенальті.
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У другому таймі домінація киян продовжилась, що конвертувалось у ще два м'ячі. Варто віддати належне господарям, які все ж змогли відзначитись голом престижу.
Перемога закріпила Динамо на першій сходинці, відрив від Шахтаря становить 4 очки. Львів опустився на останнє місце УПЛ.
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