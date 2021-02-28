Програму дня в УПЛ відкривав поєдинок в Ужгороді між Минаєм та Олімпіком. Цей поєдинок став дебютним для Юрія Калітвінцева у якості головного тренера донеччан – він очолив команду всього три дні тому після несподіваного звільнення Ігоря Климовського. Спеціаліст перебував у "творчій відпустці" з 2017-го року, тож було цікаво поглянути, за які такі ідеї Владислав Гельзін надав йому роботу, в четвертий раз відправивши Климовського у відставку.

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З Минаєм все виглядало простіше. Закарпатці йшли на останній позиції у турнірній таблиці й не знали перемог у п'яти матчах поспіль, а тиждень тому "лиси" зазнали розгрому від Олександрії, завдавши два удари по воротах. Василь Кобін відреагував на невдачі ротацією, знявши з воріт Каніболоцького (вочевидь, за привози у попередній грі) й випустивши у старті Мілевського й Кожанова. Словом, матч обіцяв бути цікавим.

Очікування виправдались. Вже на 1-й хвилині Олімпік міг відкривати рахунок внаслідок прострілу Каргбо на лінію воротарського, однак Тейшейра не зміг влучити по м'ячу. Ще за дві хвилини з кута штрафного пробивав Цимбалюк, але Попович з цим пострілом проблем не мав. Покарання за марнотратство прилетіло на 12-й, коли Нурієв увірвався на лівий край карного майданчика і впав при спробі хитнути Драме. Спочатку здалося, що це симуляція, однак на повторі стало помітно – Ісс'яр наступив на ногу Анатолію. Пенальті! Саме же Нурієв його і реалізував. 1:0!

Олімпік не тільки не "поплив" після голу, а й красиво відігрався на 21-й хвилині: Пасіч виконав подачу з правого флангу на Нкенга, а той головою виконав красивий парашут над Поповичем – 1:1! Ще за дві хвилини донеччани могли і вперед вийти, однак постріл Лебеденка з-за меж штрафного у дальній кут витягнув Попович.

В середині першого тайму на полі тривала понура позиційна боротьба з великою кількістю фолів, а от ближче до перерви команди знову почали загострювати. Так, на 43-й хвилині Каргбо прорвався на правий край штрафного й пробив з гострого кута у Поповича, а після подачі з кутового на 44-й Драме ледь не покарав голкіпера за помилку при виході – Ісс'яр не влучив у порожні ворота! Минай відповів на 45-й ударом Шиндера повз ліву стійку, а у компенсований час "лиси" несподівано заробили другий пенальті! Точніше, гості самі його створили: Цимбалюк вибивав м'яч і влучив у притиснуту руку Зотька – арбітр Роман Блавацький вирішив, що це "11-метровий". Нурієв знову впевнено пробив з позначки. 2:1!

Перша третина другого тайму нічим цікавим не запам'яталася. Команди не створили жодного моменту, але нещадно били один одного по ногах та з'ясовували відносини – з 50 по 57 хвилини арбітр показав аж три жовті картки. Юрій Калітвінцев спробував розвіяти гру, випустивши на поле Телласа, а той вже на 61-й міг відкрити рахунок красивим обвідним ударом. На жаль для гостей, точності бразильцю забракло. Щонайгірше, цей постріл став останнім на наступні 10 хвилин.

В середині тайму Василь Кобін провів заміни. На 68-й хвилині він зняв з гри Мілевського та Кожанова, випустивши Пиняшка з Ахмедзаде, а потім ще й змінив Хахльова на Сніжка. Юрій Калітвінцев, своєю чергою, обмежився без ротації. Минай за це ледь не покарав на 71-й хвилині, коли Нурієву вдався непоганий прохід з дальнім закрученим ударом – втім, точності Анатолію не вистачило. Олімпік відповів рівно за хвилину: Каргбо отримав розрізний пас у штрафний та пробив прямо у Поповича, підібрав відскок і пробив ще – повз ворота!

На жаль, цей спалах атакувальної активності швидко згас. В ендшпілі зустрічі команди били один одного по ногах, відверто тягнули час та займалися симуляціями, за що отримували жовті картки. Зрештою, цей футбол завершився вилученням Нурієва за грубий підкат на 85-й хвилині та травмою Цимбалюка на 87-й – за Євгеном на поле навіть виїхала швидка. Небезпечних же моментів не виникало.

Внаслідок довгого надання допомоги Цимбалюку арбітр компенсував шість хвилин. Юрій Калітвінцев чомусь так і не провів атакувальних замін, обмежившись виходом Снурніцина замість травмованого гравця, а от Василь Кобін здивував зворотньою заміною Ахмедзаде – на поле вийшов Матіч. Ось так ідеї Джан П'єро Гасперіні проникають в український футбол. На жаль, ця подія стала найцікавішою на останніх хвилинах, адже моментів команди не створили. Фінальний свисток зафіксував перемогу Миная – першу за п'ять турів в УПЛ!

Таким чином, Минай набрав 13 очок і піднявся на дванадцяту позицію в турнірній таблиці. Олімпік, маючи в активі 17 залікових балів, тримається восьмим.

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