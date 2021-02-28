Красень-гол Маліновського у відеоогляді матчу Сампдорія – Аталанта – 0:2
Сампдорія приймала Аталанту у 24-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Сампдорія – Аталанта.
Команди розпочали матч на рівних, а Руслан Маліновський кілька разів перевірив голкіпера генуезців. Під завісу першого тайму один із ударів українця вийшов результативним та ще й неймовірно красивим! Наш хавбек обігрався з Мурієлем і шедеврально влучив у дальню дев'ятку.
Аталанта розбила Сампдорію – Маліновський забив супергол і посунув Фонсеку із зони ЛЧ
У другому таймі Аталанта продовжувала атакувати, а Госенс у стрибку подвоїв перевагу бергамасків. Команда Маліновського і Коваленка (він весь матч просидів у запасі) здобуває впевнену перемогу і піднімається на 4 місце з 46 очками, Сампдорія залишилась десятою.