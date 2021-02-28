Команди розпочали матч на рівних, а Руслан Маліновський кілька разів перевірив голкіпера генуезців. Під завісу першого тайму один із ударів українця вийшов результативним та ще й неймовірно красивим! Наш хавбек обігрався з Мурієлем і шедеврально влучив у дальню дев'ятку.

Аталанта розбила Сампдорію – Маліновський забив супергол і посунув Фонсеку із зони ЛЧ

У другому таймі Аталанта продовжувала атакувати, а Госенс у стрибку подвоїв перевагу бергамасків. Команда Маліновського і Коваленка (він весь матч просидів у запасі) здобуває впевнену перемогу і піднімається на 4 місце з 46 очками, Сампдорія залишилась десятою.